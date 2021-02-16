Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi
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Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi

16.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:58

Erzurum'un Yakutiye Belediyesi, minik öğrencileri dezenfektan madde kullanımına teşvik etmek amacıyla okullara çizgi film karakterlerini konu alan dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Erzurum'un Yakutiye Belediyesi, minik öğrencileri dezenfektan madde kullanımına teşvik etmek amacıyla okullara çizgi film karakterlerini konu alan dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anaokulunda öğrenciler ile bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, minik öğrencilerle sohbet ederek dezenfektan kullanımı yönünde uyarılarda bulundu.

Uçar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların toplumun en önemli kesimini oluşturan kitle olduğunu söyledi.

Öğrencilere yönelik okullarda alınması gereken tedbirlerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme yaptıklarını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı koronavirüse karşı bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar hazırladık. Pandemide çocuklarımız için en önemli önlem, el hijyenlerini etkin şekilde sağlamaları olacaktır. Bu nedenle bizler yavrularımızın el hijyeni noktasında dezenfektan madde kullanımına teşvik etmek, onları özendirmek, bu noktada hassasiyet oluşturmak amacıyla bir proje hazırladık. Bu projede onların sevdikleri hayvan ile çizgi film karakterlerinden oluşan sensörlü püskürtmeli dezenfektan stantları oluşturduk. Çeşitli çizgi film hayvan karakterlerinden oluşan bu stantlarda yavrularımız inşallah hem eğlenip neşelenip hem de sevmiş oldukları karakterler eşliğinde el hijyenlerini etkin bir şekilde sağlamış olacaklar."

Uçar, dezenfektan ünitelerini, ilçedeki okulların yanı sıra hastanelerdeki çocuk servisi ile çocuk polikliniklerine de yerleştirdiklerini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz da salgın boyunca, okullarda Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu kılavuz doğrultusunda "temiz okul sertifikası" çalışmasını başlattıklarını kaydetti.

Erzurum'daki 1240 okulun yüzde 92'sinin sertifika başvurusunu yaptığını, büyük bir kısmına da temiz okul temiz sertifikası verdiklerini aktaran Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Okullarımız inşallah yüz yüze eğitime hazır. Okullarımızda pandeminin gerektirdiği bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Bugün de bu kapsamda Yakutiye Belediyesi, öğrencilerimizin seveceği çizgi film karakterlerinden oluşan hijyen kitlerini, Yakutiye ilçesindeki bütün okullara hediye etti. Biliyorsunuz eğitim toplumsal bir ödevdir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının ödevi değildir, ben öyle düşünüyorum."

Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi
Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi
Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi
Minikler için okullara çizgi film karakteri temalı dezenfektan üniteleri yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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