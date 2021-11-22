KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da korkutan deprem

ERZURUM - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 11.30'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 6.90 kilometre derinlikte 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.