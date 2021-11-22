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Erzurum'da korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da korkutan deprem Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da korkutan deprem

ERZURUM - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 11.30'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 6.90 kilometre derinlikte 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem

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