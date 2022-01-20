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Kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı

AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı.

Güryaprak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Selçuk Demir idaresindeki 25 FV 476 plakalı arazi aracı, buzlanma oluşan yoldan kayarak kara saplandı.

Yoldan geçenler, halat yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı

Kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı

Kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı

AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Selçuk, Güncel, Haber

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