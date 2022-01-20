Kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı
AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Erzurum'un Oltu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı.
SELÇUK, İZMİR (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kara saplanan arazi aracını vatandaşlar kurtardı.
Güryaprak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Selçuk Demir idaresindeki 25 FV 476 plakalı arazi aracı, buzlanma oluşan yoldan kayarak kara saplandı.
Yoldan geçenler, halat yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.