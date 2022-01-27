Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Erzurum'da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.

Yurt genelinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum'da da etkili oluyor. Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı. - ERZURUM

Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzurum, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title