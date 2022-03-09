Erzurum'da kar yağışı

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. Doğu Anadolu Bölgesinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum'da dün gece etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde devam eden kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar hafif şekilde devam eden kar yağışıyla güne uyandı.

Sokak hayvanları karla kaplanan alanlarda yiyecek ararken belediye görevlileri ise karla kaplanan kaldırımlarda küreme çalışmaları yaptı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği, yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer ayrıca yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.