Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Oltu-Erzurum karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Kaya idaresindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil, yolda dönüş yaparken Ömer Toksoy yönetimindeki E NR 2525 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya'nın yanı sıra, Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek hafif şekilde yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Dilek (45) ile Ahmet Mustafa Kaya (4) Erzurum'a sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(Dursun Murat Aydın/İHA)

Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geri gelen otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını böyle ezdi
Geri gelen otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını böyle ezdi
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:50:11. #1.15#

title