İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Serdar Kargu yönetimindeki 25 ABB 735 plakalı otomobil, Erzurum Havalimanı yolu üzerinde aynı yönde seyreden Yusuf Bektaş idaresindeki 25 AAC 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir