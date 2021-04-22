İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serdar Kargu yönetimindeki 25 ABB 735 plakalı otomobil, Erzurum Havalimanı yolu üzerinde aynı yönde seyreden Yusuf Bektaş idaresindeki 25 AAC 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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