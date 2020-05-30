Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden ERZURUM'un Çat ilçesinde, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'un Çat ilçesinde, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden geçen yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye hayvan gübresi dökmeye giderken takip etti. Yıldız ailesinin fertleri, silahlarla diğer aileye saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİGüvenlik güçleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarını da kapatan güvenlik güçlerine bir helikopter de havadan destek veriyor.

Olayın ardından kaçan Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Erzurum

Kaynak: DHA