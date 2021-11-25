Erzurum'da gençlerin kartopu keyfi

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan Kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kent merkezinde gençler kartopu oynayarak karı eğlenceye dönüştürdü.

Erzurum'da kar yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, bu durumu eğlenceye dönüştüren gençler Havuzbaşı kavşağında kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kuşlar karlı zeminde yiyecek ararken, beyaz gelinliğini giyen ağaçlar da görsel şölen oluşturdu. Kar yağışı araç trafiğini ise olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yollarda oluşabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı. - ERZURUM

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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