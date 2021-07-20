ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da Kurban Bayramı'nda nişanlılar tarafından gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor.

ERZURUM'da Kurban Bayramı'nda nişanlılar tarafından gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor. Süslenip alnına altın bilezik veya cumhuriyet altını takılan koçlar, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor.

Kentte, asırlardır süren gelin koçu geleneği kapsamında nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına, altın bilezik veya cumhuriyet altını takılıyor. Kurbanlık koç, bayramdan önce da ya bayramda gelin adayının evine götürülüp teslim ediliyor.

Yakutiye ilçesinde yaşayan Muhammet Ertuğrul Polat (22) pazardan aldığı koçu yakınları ile birlikte süsledi. Alnına bilezik taktığı koçu otomobille gelin adayının evine götüren Polat, "Gelin koçu geleneğini sürdürüyoruz. Memleketimizde yıllardır bayramlarda nişanlı kızlara gelin gibi süslenen kurbanlık koç götürülür. Ben de 9 ay önce nişanlandığım İlknur Adanır'a (23) aldığım koçu süsleyip, alnına da altın bilezik takarak götürüp teslim ettim" dedi.

ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Diego Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:20:47. #1.16#

title