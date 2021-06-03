Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı
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Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Yaşam

Erzurum'da dün akşam saatlerinde garip bir doğa olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı.

Erzurum'da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı.

NEDENİ ANLAŞILMADI

Gökyüzünün neden kırmızı renge büründüğü ise anlaşılmadı. Yaşanan doğa olayıyla ilgili herhangi bir açıklama da gelmedi.

Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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