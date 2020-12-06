Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
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Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)

06.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:39

Erzurum'da evdeki eşi ve iki çocuğunu tabancayla vuran, polisten kaçmak amacıyla caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Erzurum'da evdeki eşi ve iki çocuğunu tabancayla vuran, polisten kaçmak amacıyla caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hilalkent semtindeki evinde eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vuran şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Zanlının silahla ateş açtığı eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Başına silah dayayan zanlı etkisiz hale getirildi

Polislerce Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi Libya Caddesi'nde görülen zanlı, ikna edilmeye çalışıldı.

Kafasına silah dayayan ve polise direnerek caddede yürüyüp uzaklaşmak isteyen şüpheli takibe alındı.

Zanlı, ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca özel harekat polislerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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