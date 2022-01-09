ERZURUM (İHA) - Erzurum'da duvarlar ve şadırvanlar buz tuttu

ERZURUM Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çatılarda buz kütleleri oluşurken, duvarlar ve şadırvanlar buz tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.