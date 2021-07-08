ERZURUM'DA CAMİ YAPIMINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 İŞÇİDEN 2'Sİ TABURCU EDİLDİ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında meydana gelen göçük sonucu yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında meydana gelen göçük sonucu yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi. Erzurum'da acil servis yoğun bakımında tutulan bir işçinin sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Olay dün ilçe merkezinin Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana geldi. Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. İşçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan üç işçi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahelenin ardından Atatürk üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İşçilerden Fatih Gözütok, Sinan Tokgöz ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Okan Bozo'nun ise Acil Servis Yoğun Bakım Servisi'nde kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Camii inşatında çalışan Ömer Ali Aslan, çökme anında endişe duyduğunu belirterek "Dün burada beton attıktan sonra çatırdamalar oldu. Yukarı komple aşağıya düştü. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Çatıdaydım saniye farkıyla kendimi kurtardım. Arkadaşlar yaklaşık 8 metreden düştü" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı