Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
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Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı

Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da bir cami inşaatımda meydana gelen göçükte adeta can pazarı yaşandı. Harç ve tahta kalıpların altında kalan 3 işçi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana gelen olayda, bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi.

3 İŞÇİ ENKAZDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı. İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cami inşaatında göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı
Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

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