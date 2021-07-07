Cami inşaatında can pazarı! Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı

Erzurum'da bir cami inşaatımda meydana gelen göçükte adeta can pazarı yaşandı. Harç ve tahta kalıpların altında kalan 3 işçi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.