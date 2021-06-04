Erzurum'da belediyeden kıraathane işletmecilerine "kıtlama şeker" desteği
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Erzurum'da belediyeden kıraathane işletmecilerine "kıtlama şeker" desteği

Erzurum'da belediyeden kıraathane işletmecilerine 'kıtlama şeker' desteği
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Türkiye'de kıtlama usulü çay içmenin en yaygın olduğu kentlerden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süre kapalı kalan kıraathanelere destek amacıyla ücretsiz şeker ve çay dağıtımı yapıldı.

Türkiye'de kıtlama usulü çay içmenin en yaygın olduğu kentlerden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süre kapalı kalan kıraathanelere destek amacıyla ücretsiz şeker ve çay dağıtımı yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla, ilçede salgın sebebiyle iş yerleri uzun süre kapalı kalan kıraathane işletmecileri belediye görevlilerince tespit edildi.

Ardından hazırlanan çay ve kıtlama şeker kolileri, görevlilerce esnafa ücretsiz dağıtıldı.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğine işaret etti.

Son 1,5 yılın salgınla mücadeleyle geçtiğini anımsatan Orhan, şunları kaydetti:

"Yürütülen toplumsal mücadele çerçevesinde herkes gibi esnafımız da ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Gerek hükümetimiz ve gerekse yerel yönetimler olarak bizler, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Salgından ekonomik anlamda belki de en çok etkilenen esnafın başında kahvehaneciler gelmektedir. Bizler de kahvehaneci esnafımızın giderlerini azaltmak amacıyla çay ve şeker dağıtımı yaparak birkaç ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Çünkü esnafımız bizim bel kemiğimiz. Dolayısıyla bu süreçte esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kıraathaneciler de salgın dolayısıyla ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde bu çalışmayı yerinde bulduklarını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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