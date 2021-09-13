Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile canlı yayında tartışarak tansiyonunun yükseldiği anlarda küfür eden Mehmet Sekmen, program konuğunun ağır tahrik ve haksız ithamları nedeniyle bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

Sinan Özçaylak'ın sunduğu bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, stüdyodaki konuk olan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile canlı yayında tartışarak tansiyonun yükseldiği anlarda da küfür etmişti.

"AĞIR TAHRİK VE HAKSIZ İTHAMLAR NEDENİYLE AĞZIMDAN ÇIKTI"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Mehmet Sekmen, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak program konuğunun ağır tahrik ve haksız ithamları nedeniyle bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

"İFADE MUHATABIMA YÖNELİK DEĞİLDİR"

Sekmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına, program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar

Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Aleyna Tilki Kylie Jenner Vildan Atasever
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:18:14. #1.17#