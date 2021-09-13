Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sinan Özçaylak'ın sunduğu bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katıldı.

TANSİYON GİDEREK YÜKSELDİ

Programın stüdyodaki konuğu İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile Sekmen arasında tartışma başladı. Kırkpınar "Haddini bil haddini, adam gibi konuş" derken, Sekmen, "Belediyecilikten ne anlar bu adam? Ben 63 yaşındayım, 50 senemi verdim. 13 yaşımdan beri uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

İYİ Partili ismin "Biliyoruz Kartal'dan sizin neler yaptığınızı" demesi ile tansiyon arttı, bir ara sinirlerine hakim olamayan Sekmen, bu anlarda Kırkpınar'a "P....k" dedi. Sunucunun araya girmesi sonrasında Sekmen "Hayırlı akşamlar" diyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Sosyal medyada da tepki çeken bu anları İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli Twitter hesabından paylaştı.

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