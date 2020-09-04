ERZURUM Bu mağara yaz kış 0 derece
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ERZURUM Bu mağara yaz kış 0 derece

Bu mağara yaz kış 0 dereceERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'ndeki mağaranın sıcaklığı hiç değişmiyor.

04.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:24

Bu mağara yaz kış 0 derece

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'ndeki mağaranın sıcaklığı hiç değişmiyor. Hava sıcaklığının hep 0 derece olarak ölçüldüğü Soğukluk Mağarası'nı vatandaşlar yaz aylarında depo olarak kullanıyor.

Tortum ilçesine 44 kilometre mesafedeki Pehlivanlı Mahallesindeki Soğukluk Mağarası görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 1600 metre rakımda bulunan mahalledeki küçük mağaranın yaz kış sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklığın hep 0 derece olarak ölçüldüğü mağara, yaz aylarında soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Yaz aylarında 30 derece ve üzerinde yaşanan hava sıcaklığına rağmen mağaradaki hava insanı üşütüyor. Evlerinde buzdolabı olmasına rağmen mahalleli, başta su olmak üzere günlük tükettikleri sebze ve meyvelerini burada saklıyor.

Soğukluk Mağarasının karşısındaki alabalık tesisinin işletmecisi Ali Koçak, 200-250 yıl önce Pehlivanlı mahallesinde yaşayan atalarının barut çıkarıp satarak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Bu mağaranın tam üzerinde barutun hammaddesinin ocak ağızları vardı. Büyüklerimiz buradan içeri girerek çıkardıkları hammaddeden barut yaparlardı. Ocaklara inen büyüklerimiz dağın altında büyük bir göl olduğunu söylerlerdi. Bu göldeki serinliğin dışa vurduğunu anlatırlardı" dedi.

Babasının soğukluk mağarasının önüne taştan kurun yaptırdığını ancak definecilerin bölgeyi tahrip ettiğini ifade eden Ali Koçak, "Bu mağara yeniden düzenlenip halkın hizmetine sunulursa büyük ilgi görür. Biz yapalım dedik gücümüzü aşıyor. Eğer burası yeniden düzenlenirse hem yöre halkının ihtiyacı giderilir hem de turizme bir hizmet olur" diye konuştu.

ERZURUM Bu mağara yaz kış 0 derece

Kaynak: DHA

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