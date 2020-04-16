ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER - Haberler
Mustafa Özden, Oltu, Güncel

ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan amca çocukları piyanits şantör Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.

16.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:58
ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan amca çocukları piyanits şantör Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan Erzurum'un Oltu ilçesindeki vatandaşlara ilçedeki müzisyenler moral desteği veriyor. Kerem Evler sitesinde oturan Mustafa ve Erdi Özden, salgın nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayan ve sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde komşularına bir saatlik bir konser veriyor. Kuzenler, balkona kurdukları müzik aletleri ile komşularını eğlendirdi. Site sakinleri ile iki kuzene alkışlarla destek verdi.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Özden, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da konserlerine devam edeceklerini belirten Erdi Özden ise "Geçen hafta iki günlük sokağa çıkma yasağında insanları güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Site sakinleri ise Mustafa ve Erdi Özdenin bu güzel jestinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti Haberler
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Haberler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Hadise Ümit Besen Ebru Polat Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 09:46:50. #1.14#
title