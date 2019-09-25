Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakcı, Artvin'de

25.09.2019 11:12

Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Artvin'e geldi.

Askeri birliklerde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Tümgeneral Tarakçı, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Vali Doruk, bir süre görüştüğü Tümgeneral Tarakcı'ya, Artvin'i tanıtan fotoğrafların yer aldığı el yapımı Valilik plaketini takdim etti.

Ziyaretin sonunda Tümgeneral Tarakcı, Valilik Şeref Defterine günün anısına duygularını yazdı.

Ziyarette, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Şükrü Şenduran hazır bulundu.

Kaynak: AA