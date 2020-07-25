ERZURUM 5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı
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ERZURUM 5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı

5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktıERZURUM'da, 5 yaşındaki Yusuf Özçelik, oyun oynarken yanlışlıkla ağzına attığı 5 kuruş madeni parayı yuttu.

25.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:00

5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı

ERZURUM'da, 5 yaşındaki Yusuf Özçelik, oyun oynarken yanlışlıkla ağzına attığı 5 kuruş madeni parayı yuttu. Özçelik, hastanede çekilen röntgen filminde karnında görülen madeni paraya şaşkınlıkla baktı. Küçük Yusuf, doğal yolla 2 hafta sonra madeni parayı çıkardı.

Merkez Palandöken ilçesinde oturan Fatih Özçelik'in iki çocuğundan büyüğü olan anaokulu öğrencisi Yusuf, evde oyun oynadığı sırada madeni parayı ağzına attı. Yusuf, durumu fark eden anne ve babasının çıkarmaya çalıştığı parayı yuttu. Fatih Özçelik oğlunu hemen Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yusuf Özçelik'in çekilen röntgen filminde paranın midesinde olduğu görüldü. Doktorun odasındaki bilgisayarda çekilen röntgen filmindeki paraya şaşkınlıkla bakan küçük Yusuf, "Elimde 5 kuruş vardı. Annem ve babamın geldiğini görünce ağzıma attım. Sonra nasıl olduğunu anlamadan yuttum. Boğazım çok acıdı. Şimdi ağrım yok. Paranın çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Ameliyata gerek kalmadan doğal yolla çıkarması beklenen Özçelik'in ikinci kez çekilen filminde paranın bağırsaklarına kadar indiği ortaya çıktı. Yusuf Özçelik, yaklaşık 2 hafta sonra, parayı doğal yollardan çıkardı.

ERZURUM 5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı

Kaynak: DHA

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