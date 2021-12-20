ERZİNCANLI İZCİLERİMİZİN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARETİ

ERZİNCANLI İZCİLERİMİZİN 112 ZİYARETİ

Ziya Gökalp Yavru Kurt Kümesi ile Müşir Zeki Paşa Oğuz Oymağı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ettiler. Gezi iki aşamada gerçekleşti. Bu gezide TİF- MEB İl izci Sorumlusu Ahmet ATEŞ ile birlikte Öğretmen İzci Liderleri Gülşah ŞENTÜRK, Metin BAHAR ve Tolga NALDAN, öğrencilere eşlik etti. 112 yönetimi tarafından sevgiyle karşılanan izcilerimiz, her birimden farklı bilgiler edindiler. İzcilerimiz, Emniyet güçleri, Jandarma, AFAD, Orman Koruma, İtfaiye ve Sağlık birimlerinin, acil durumlara yaklaşımını öğrendiler. Gezi sırasında deneme arama yapıldı. Her acil durumda 112' nin aranması gerektiğiyle ilgili sinevizyon gösterisi izlendi. İşlerin ne kadar hızlı koordine edildiği izcilerimiz tarafından görüldü.

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