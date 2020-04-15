Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı
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Politika

Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı

Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı Erzincan'da ikamet eden baba-oğul, istifa ettiğini açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine göreve geri dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için türkü yazdı.

15.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:15
Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı

Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı

İZMİR - Erzincan'da ikamet eden baba-oğul, istifa ettiğini açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine göreve geri dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için türkü yazdı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Etem Özdemir ile 13 yaşındaki oğlu Muhammet Arda Özdemir, geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine görevini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için türkü yazdı. Müziği ünlü sanatçı Ali Kınık'a ait olan Kurtlar Sofrası adlı türkünün sözlerini Bakan Soylu'ya uyarlayan baba-oğlun videosu sosyal medyada beğeniyle karşılandı. Baba Etem Özdemir'in bağlama çaldığı, oğlu Muhammet Arda Özdemir'in vokal yaptığı türküde "Bir 'Soylu'yu bin soysuza yedirmedik, yedirmeyiz. Yaradandan başkasına eğilmedik, eğilmeyiz" ifadelerine yer verildi.

Erzincanlı baba-oğul, Bakan Soylu'ya türkü yazdı

Kaynak: İHA

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