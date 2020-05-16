Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, çiftçilerin sulama sorununun çözüme kavuşması kapsamında sulama birliğinin İl Özel İdaresine devredildiğini belirtti.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, çiftçilerin sulama sorununun çözüme kavuşması kapsamında sulama birliğinin İl Özel İdaresine devredildiğini belirtti.

Sulamanın çiftçilerin üretiminin temelini oluşturduğunu belirten Başkan Şireci açıklamasında; "Erzincan Sulama Birliğine ait sulama alanlarından P1,P2,P3 Sulamaları, Çardaklı Sulaması, Erzincan Baraj Sulaması ile Erzincan Sol Sahil Sulaması Erzincan Sulama Birliğinden alınarak Tarım Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce tesisler işletme bakım onarım hizmetleri yapılmak üzere Erzincan İl Özel İdaresine devir edildi.

Başımızın tacı çiftçilerimiz ülkemizde üretimin temelini oluşturmaktadırlar. AK Parti olarak her zaman üretmenin değerini önemini bildik. Bu nedenle çiftçilerimizin sorunu hepimizin derdi oldu. İnşallah çiftçilerimizin sorunları bir bir çözüme kavuşacak." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA