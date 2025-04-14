Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması)?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 15 NisanSalı günü için okullarda tatil mi araştırıldı. Peki, Erzincan okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Erzincan'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzincan ve Erzincan il geneli ile Erzincan doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Erzincan'da okulların tatil edilip edilmeyeceği için Erzincan Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

ERZİNCAN HAVA DURUMU