Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

13.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:45
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, yaptığı konuşmada, Sultan Alparslan'ın armağanı ve Mengücek Gazi'nin yurdu Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne şahitlik etmenin onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Binlerce yıllık geçmişi bulunan kentin birçok medeniyete beşiklik ettiğini anlatan Aksun, şöyle konuştu:

"Bu miras, dünya tarihinin en kanlı savaşı esnasında işgale uğramış olsa da yüce Türk milletinin evlatları, şehrimizde ve tüm yurtta göstermiş olduğu üstün mücadelesi ve bağımsızlık ülküsü sayesinde gereğini yapmış, ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalanmasını sağlamıştır. Anadolu coğrafyasında vatan uğruna can vermiş şanlı ecdada yaraşır neferler olup bu toprakları, göklerde dalgalanan al bayrak ile çocuklarına ve torunlarına teslim edeceğiz."

Törene, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, askeri erkan, gaziler ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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