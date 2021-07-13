Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı

Polis Başmüfettişliğinden Erzincan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kenan Kurt, eski İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'dan görevi devraldı.

Polis Başmüfettişliğinden Erzincan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kenan Kurt, eski İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'dan görevi devraldı.

Yeni görevine başlamak için Erzincan'a gelen Kurt, İl Emniyet Müdürlüğü girişinde Şensoy tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından müdür yardımcıları ile selamlaşan Kurt, il emniyet müdürlüğü makam odasına geçti.

Burada görevi devraldığı Şensoy'un yanı sıra müdür yardımcılarıyla görüşen Kurt, Erzincan'a verdiği hizmetten dolayı Şensoy'a teşekkür etti.

Şensoy ise yaklaşık 5 yıldır Erzincan halkına hizmet ettiğini belirterek, yeni görevinde Kurt'a başarı diledi.

Kurt daha sonra Şensoy'a içerisine resmi işlenmiş bakır tepsi armağan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir