Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı
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Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı

Erzincan'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

20.09.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:26

Erzincan'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil tıra arkadan çarptı. Feci kazada, 1'i ağır 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Ambulansa alınan çocuklar hüngür hüngür ağladı.

Kaza, Erzincan- Erzurum Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum'a giden Nuh Bingöl idaresindeki 49 AAD 347 plakalı Citroen marka hafif ticari araç Fatih Gürel idaresindeki 45 AEM 918 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

ÇOCUKLAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın şokuyla hüngür hüngür ağlayan çocukları sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - İBRAHİM GÜRLER
İBRAHİM GÜRLER
IHA Editörü
Haber Yorumları (1)
SELİM: Amerika''da olduğu gibi tırların arkasında koruma olmalı bu sayede tıra arkadan çarpan bir aractirun altına girmiştir ve can kayipleri azalıyor tır korsenin arkasına koruma takmak zorunlu tutulmalı bu kaçıncı bu tarz kaza devlet zorunlu tutsun
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