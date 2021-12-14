Erzincan'da 'sahte içki' içen 4 kişiden 1'i öldü 1'i görme yetisini kaybetti - Haberler
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Erzincan'da 'sahte içki' içen 4 kişiden 1'i öldü 1'i görme yetisini kaybetti

Erzincan'da 'sahte içki' içen 4 kişiden 1'i öldü 1'i görme yetisini kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi, 1'i görme yetisini kaybeden 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi, 1'i görme yetisini kaybeden 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Erzincan merkezde Halil Başer, A.G., Y.A. ve K.B., içtikleri sahte içki nedeniyle alkol komasına girdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Halil Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Görme yetisini kaybeden ve durumu ağır olan A.G. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Y.A. ve K.B.'nin de tedavisi sürerken, yapılan ilk incelemede 4 kişinin metil alkolden zehirlendikleri belirtildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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