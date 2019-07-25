Erzincan'da öğrencilerden Kur'an-ı Kerim tilaveti

ı Kerim tilavetinde bulundular.

Müftülük Konferans salonunda kadınlara ayrı erkeklere ayrı günde düzenlenen programda Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "İlimizde, 4 kız 4 erkek yatılı Kur'an kursumuzda bu dönem 654 öğrenci okumaktadır. Bunun 351'i kız, geri kalan yarısı da erkektir. Ayrıca ilimiz genelinde bu yaz döneminde 11 bin 650 öğrenci eğitim görmektedir. Biz bu rakamları yeterli görmüyoruz. Ama her yıl din eğitimine ilginin giderek artış gösterdiğini müşahede etmekteyiz. Hafızlık kurslarımızda hıfzını tamamlayıp imam hatip lisesine devam eden öğrencilerimize bu yıldan itibaren, temel İslam kaynaklarını orijinal metinlerden okuyabilmeleri için Arapça dil eğitimi imkanı sunulacaktır. Hedefimiz, gelecekte din hizmeti ve din eğitimini emanet edeceğimiz nesillerimizin daha donanımlı yetişmeleri ve görevlerini daha etkin ifa etmeleridir. Böylece, sahih dini bilgiye ulaşım daha kolay olacak ve toplumumuzu din ile aldatmak isteyenlere fırsat verilmemiş olacaktır. Yatılı Kur'an kurslarımızda okuyan öğrencilerimiz, aynı zamanda imam hatip lisesine devam etmektedirler. Okullarını başarıyla tamamlayan çocuklarımızın İlahiyat Fakültesi öncelikli olmak üzere üniversiteyi bitirmelerini ve hayata atılmalarını arzuluyoruz." diye konuştu.

Programda daha sonra öğrenciler tarafından ilahiler, şiirler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Hafızlık slayt gösterimi ve hadis sunumu ile Kur'an Kursu öğrencileri gösteride bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA