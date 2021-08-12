Erzincan'da mahallelere yeni parklar
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Erzincan'da mahallelere yeni parklar

Erzincan'da mahallelere yeni parklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimarsinan Mahallesi 1224 sokakta 2 adet, Başbağlar Mahallesi 1423 sokakta 1 adet, mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Yapımı başlanan park içerisinde çocuklar için oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de spor ve dinlence alanları yer alacak.

Yapılacak yeni parkların içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar olacak. Ekipler, yapısal çalışmaları devam eden parkın yeşil alanları için toprak dolgusunu gerçekleştiriyor.

Her mahallenin ihtiyacı olan yeşil alan ve oyun parkları kazandırmak istediklerini kaydeden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, " Çocukların doyasıya eğlenecekleri park sayısını her geçen gün artıyoruz. Çocuklarımız bu parklarda oyun oynayacak ve zamanlarını verimli geçirebilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın dinlenmesi ve spor yapması amacıyla fitness aletlerini de yaşam alanlarına yerleştiriyoruz. Her yaştan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu. - ERZİNCAN

Erzincan'da mahallelere yeni parklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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