Erzincan'da kar ve tipiden 294 köy yolu ulaşıma kapalı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kar ve tipiden 294 köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da kar ve tipiden 294 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

OTLUKBELİ, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan'da il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 15, Çayırlı'da 35, İliç'te 45, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 60, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 40, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 294 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 2 dozer ve 12 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kar yağışı devam edecek"

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otlukbeli, Erzincan, Tercan, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title