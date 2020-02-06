06.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:03

Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında

ERZİNCAN'da, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını gece gündüz, hava şartlarına bağlı olarak sürdürüyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 3 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, köylere ulaşımı etkiledi. Refahiye, Tercan, Çayırlı, Üzümlü, İliç ve Kemaliye ilçelerinde onlarca köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 6 bıçaklı kamyon ve 15 kepçe ile 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı altındaki merkeze bağlı Bahçeliköy ve Ballı köylerinde karla mücadele ekiplerinin çalışması havadan drone ile görüntülendi. Yılın ilk karının yağdığı, yaklaşık 1800 metre yükseklikteki köyde kapanan yollar, greyder ile açıldı.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kent genelinde son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin görevde olduğunu belirterek, "İlçelerimizdeki şantiyelerimiz 24 saat görev başında, herhangi bir acil durumda ilgili kurumlara destek verecek şekilde görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Refahiye ve Tercan ilçelerindeki dağ köylerimizdeki hasta vatandaşlara ulaşmak için büyük çaba verdiler. Görevlerinin başındaki tüm Özel İdare personelimize başarılar diliyor, kazasız ve sıkıntısız görevler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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