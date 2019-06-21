Erzincan'da itfaiyenin yılan operasyonu

Erzincan'da, otomobilin altına kaçan yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kızılay Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama sonucu yılanı mahalle arasına park edilmiş bir otomobilin altında buldu.

İtfaiye erleri ile vatandaşların yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yakalanan yılan, itfaiye ekiplerince bir çuvala konularak götürüldü.

Yılanın itfaiye görevlilerince güvenli bir ortamda doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA