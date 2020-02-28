Erzincan'da İdlib şehitleri için gıyabi namaz kılındı

28.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:58

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için cuma namazının ardından Cami Kebir Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması dolayısıyla Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, cuma namazının ardından saf tuttu. Vatandaşlar, hep birlikte şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı kıldıran Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, bütün şehitler için Allah'tan rahmet diledi. Cuma hutbesinde şehitlere rahmet okunurken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.



Gıyabi cenaze namazına STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA