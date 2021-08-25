Erzincan'da "Gönül Kütüphanemiz Projesi" kapsamında kermes düzenlendi

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısı istikametinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselere kütüphane kurmak amacıyla Erzincan'da 24 - 27 Ağustos tarihleri arasında dört gün süreyle düzenlenecek olan kermes ile ihtiyaç sahibi, kütüphanesi...

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısı istikametinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselere kütüphane kurmak amacıyla Erzincan'da 24 - 27 Ağustos tarihleri arasında dört gün süreyle düzenlenecek olan kermes ile ihtiyaç sahibi, kütüphanesi olmayan köy okullarının kütüphanesinin kurulması planlanmaktadır.

Yapılacak olan kermesten elde edilen gelirle, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Kitap Belirleme Komisyonu tarafından seçilen kitaplar kütüphanelere kazandırılacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda TDV Erzincan Şubesi'ne ait yardım çadırlarında kermes açılışı düzenlendi.

Düzenlenen kermes açılışına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz ve davetliler katıldı. İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz'ın açılış ve tanıtım konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Vekili Serdar Buğday'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Kermes süresince standlarda gıda ürünleri olarak; Köy Ürünleri, Bakliyat, Poğaça, Kurabiye, Zeytinyağlı, Elmalı Pasta, Baklava, El Açması Börek gibi ürünler, Çeyizlik malzemeler olarak; Lif, Havlu, Yazma, Patik benzeri ürünler ve züccaciye malzemeleri sergilenecek. Burhan Güven

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Kaynak: Habermetre