Gazetecilere "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Erzincan'da görev yapan gazetecilere yönelik "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Erzincan AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr.Akın Levent, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş da katıldı.

Vali Makas, eğitimde yaptığı konuşmada, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşımızı afet bilinci ile bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri vermek, Allah muhafaza, bir afet anında da zararı en aza indirgemek adına başta can kaybımız olmak üzere vatandaşları eğitme noktasında bir hedef belirledik ve bu eğitimlerimize başladık." dedi.

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik ise sadece kentin değil, ülkenin deprem kuşağında yer aldığına işaret etti.

Depremlerden en az zararla çıkabilmek için bu eğitimlerin verildiğini anlatan Çelik, "Yapılması gereken en önemli şeylerden birisi afetlerde aile planlamasıdır. Çocuklara afet zamanları için görevler verip sorumluluk sahibi olmalarını sağlamalıyız. Deprem anında çocuk okulda ise yapması gerekeni ona öğretmeliyiz, anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ardından gazeteciler ile protokol üyeleri tatbikatlara katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya