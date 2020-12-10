Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

10.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:19
Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Erzincan'da bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Erzincan'da bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Karaağaç Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki otelde kalan Ercan Mumcu'nun (57) odasından çıkmaması üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otele gelen polisler, Mumcu'yu yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mumcu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

İlgili Haberler

Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
Son dakika haber! 7 yıldır aynı otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu
Son dakika haber! 7 yıldır aynı otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu
Bir kişi evinde ölü bulundu
Bir kişi evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 20:27:05. #1.15#
title