Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu
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Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu

Erzincan'da bir kişi, kaldığı misafirhanedeki odasında ölü bulundu.

05.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:51
Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu

'da bir kişi, kaldığı misafirhanedeki odasında ölü bulundu.

'da bir elektrik şirketinde çalışan (23), yaklaşık bir hafta önce mesleğiyle ilgili kurs almak için Erzincan TEDAŞ'a ait merkezde eğitim almaya başladı.

Diğer kursiyerlerle eğitimine devam eden Çiçek, akşam saatlerinde TEDAŞ'a ait misafirhaneye geçerek istirahat etti.


Sabah saatlerinde kursa giden arkadaşları tarafından uyandırılamayan Çiçek'in durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiçek'in epilepsi hastası olduğu ve bunun için tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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