Erzincan'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın söndürüldü
16.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:52
Erzincan'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Erzincan'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ulalar beldesinin Beşsaray Mahallesi'nde yaşayan Güven B'ye ait evin ilavesinde bulunan kalorifer kazanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir