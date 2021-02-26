Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu
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Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu

26.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:40

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, kadına şiddete dikkati çekmek için yaptığı çalışmasından kopan buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, kadına şiddete dikkati çekmek için yaptığı çalışmasından kopan buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Kavukçu, kent merkezindeki Barış Manço Parkı'na yerleştirdiği 13 metrelik piramit konstrüksiyonuna su dökerek donmasını sağladı.

Buz tutan enstalasyonun dört ayrı yüzeyine boya ile "kadın", "aile", "emekçi kadın" ve "şiddet" yazarak eserini tamamlayan Kavukçu, bu sırada gürültüyle piramitten kopan buz kütlesinden kaçarak kurtuldu.

Kavukçu'nun yara almadığı kaza anı, çalışmasını görüntüleyen ekibinin kamerasına yansıdı.

Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu
Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu
Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu
Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kavukcu

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