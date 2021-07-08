Erzincan'da ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının kulak zarından kene çıktı
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Erzincan'da ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının kulak zarından kene çıktı

Erzincan'da ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının kulak zarından kene çıktı
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının, kulak zarına kene yapıştığı tespit edildi.

Erzincan'da kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının, kulak zarına kene yapıştığı tespit edildi.

Kentte yaşayan 40 yaşındaki bir kadın, kulak ağrısı şikayetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde, kadının kulak zarına kene yapıştığı tespit edildi. Kulak burun boğaz doktoru Samet Ağcayazı'nın müdahalesiyle kene bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dr. Ağcayazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın inek sağarken kulağına bir hayvanın kaçtığını hissettiğini ve 5 gün sonra da ağrı şikayetiyle acil servise müracaat ettiğini söyledi.

Vakanın çok sık rastlanan bir durum olmadığını ifade eden Ağcayazı, "Kulak zarına yapışmış keneyi gördük. Endoskopi kamera yardımıyla da keneyi çıkardık. İlk kez kulak zarına yapışmış bir kene gördük." diye konuştu.

Ağcayazı, kulak zarının yapı itibarıyla deri gibi mukavemetli olmadığı için keneyi kolay çıkardıklarını dile getirdi.

Dr. Samet Ağcayazı, bölgede kene vakasının yaygın olduğunu belirterek, kırsaldaki vatandaşların dikkat etmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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