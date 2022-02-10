Erzincan'da 6 farklı bölgede KGYS denetim levhaları yerleştirildi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarının eksiksiz uygulanabilmesi adına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) denetimlerinin arttırılacağını duyurdu. İl genelinde 6 farklı bölgede KGYS denetim levhaları yerleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, trafikteki can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi ve trafiğin daha akıcı olarak sağlanabilmesi amacıyla; Erzincan'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla trafik kural ihlalleri tespit edilip kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü şehrin daha güvenli olması içim kamera sistemlerinden incelemelerini yapıyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından trafik akışına olumsuz etki eden araçlar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden hacizli ve arama kaydı bulunan araçlara gerekli işlemleri yapıyor.

Yurt genelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda trafik kazalarını minimum hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından çeşitli uygulamalar ve KGYS incelemeleri yapılmaya devam ediliyor. İl merkezinde 6 noktada KGYS Denetim levhaları yerleştirildi. Krallara uymayan araçlar tespit ediliyor. KGYS üzerinden yapılan incelemelerde ikinci sıra ve hatalı park eden araçlar KGYS görevlileri tarafından telefonla aranarak uyarılıyor. Uyarıyı dikkate almayan ve araçlarını çekmeyen sürücülere ise gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Erzincan İl Merkezinde Ulalar Kavşağı, Eski Kemah Kavşağı, Tedaş Kavşağı, Eski Terminal Kavşağı, Şeker Fabrikası Kavşağı ve Askerlik Şubesi Kavşağında uygun yerlere yerleştirilen KGYS denetim levhalarının bulunduğu yerlerde KGYS ile kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve yaya önceliği denetimleri yapılacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa