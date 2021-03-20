Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

20.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:27
Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Erzincan Valiliği'nden Kemah ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Erzincan Valiliği'nden Kemah ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Deprem nedeniyle bölgede can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "20.03.2021 tarihinde saat 08.51 sıralarında merkez üssü İlimiz Kemah ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da şu ana kadar ilgili kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. 


Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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