Erzincan'da 16 sığınmacı yakalandı
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Erzincan'da 16 sığınmacı yakalandı

21.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:20
Erzincan'da 16 sığınmacı yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları 3 yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 16 sığınmacıyı yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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