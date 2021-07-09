Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Erzincan'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İmam Abdullah Karatepe, cuma hutbesinde, 5 yıl önce insanların değerlerinin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğunu, dini duyguları istismar ettiğini söyledi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altuntaş ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSMİ ORHAN İNANDI, ANKARA'DA SORGUDA
FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSMİ ORHAN İNANDI, ANKARA'DA SORGUDA
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:02:15. #1.14#

title