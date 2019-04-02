Eryılmaz: "Hatay'ın İncisi Güzel Samandağımız İçin Hayırlısı Olsun"

Samandağ Belediye Başkanlığına seçilen Refik Eryılmaz, Samandağ halkına teşekkür etti.

CHP Samandağ Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimde yüksek oy oranı ile Samandağ Belediye Başkanlığına seçilen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz teşekkür mesajı yayınladı.

Eryılmaz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yorucu seçim döneminde belediye başkan adayı olduğum günden bugüne kadar bana yoldaşlık yapan, yanımdan hiç ayrılmayan, destek veren ve gücümüze güç katan bütün dostlarıma, başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a, İlçe Başkanımız Turgay Abacı ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber ve yönetimine, İl Kadın Kolları Yöneticilerimize, CHP Hatay İl Başkanımız Halil İbrahim Özgün nezdinde tüm il örgütümüze, CHP Hatay Milletvekillerimiz Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir'e, Belediye Başkan Aday Adaylarımız Dr. Nevzat Aslan, Makine Mühendisi Mehmet Özçelik'e, Milletvekili Aday Adayımız Eğitimci Murat Özen'e, önceki dönem Belediye Başkanlarımız Dr. Mithat Abacı ve Ganim Canbolant'a, bu dönem benimle birlikte bu onurlu görevi yapacak olan değerli meclis üyesi arkadaşlarıma, oda başkanlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize, koca yürekli kadınlarımıza, Ulu Önder Mustafa Kemal'in ülkemizi emanet ettiği pırıl pırıl gençlerimize, siyasi hayatım boyunca beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen ekip arkadaşlarıma, meclis üyeliği için başvuru yapan ancak yoğun başvuru nedeniyle listeye giremeyen değerli arkadaşlarıma, seçim dönemi boyunca bayraklarımızı asan, seçim çalışmalarımızı kalbiyen gerçekleştiren güzel yürekli partili gençlerime, basınımızın güzide temsilcilerine, mitinglerde sunumumuzu yapan ve yazdığı Arapça şiirlerle halkımızı coşturan Vahit Kayıkçı kardeşimize ve bize her konuda yardımcı olan, önümüzü açan kıymetli güvenlik güçlerimize canı gönülden teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hatay'ın incisi güzel Samandağımız için hayırlısı olsun." - HATAY

Kaynak: İHA