Eruh-Şırnak kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ERUH, SİİRT (AA) - Eruh- Şırnak kara yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle Siirt-Şırnak kara yolunun Eruh-Şırnak bölümü ulaşıma kapandı.

Bölgede bulunan Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yol ulaşıma yeniden açılacak.

Siirt-Şırnak kara yolunu kullanan 3 araçtaki 4 kişi, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekipleri, yoğun çalışmanın ardından araçları kurtardı.

Vatandaşlar, Eruh ilçe merkezine getirildi.