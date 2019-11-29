ERÜ, Endonezyalı konsey ile eğitim iş birliği protokolü imzaladı

29.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:30

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi Heyeti Başkanı Prof. Dr. Haedar Nashir ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış katıldı.

Törende, Çalış ile Nashir eğitim alanında bir dizi iş birliğini içeren protokole imza attı.



Protokolle, ERÜ ile Endonezya-Muhammadiyah Teşkilatı'na mensup üniversiteler, ortak yayın faaliyetleri, öğrenci ve akademisyen değişimi ile ders materyali hazırlanması konusunda iş birliği yapacaklar.

Kaynak: AA